В федеральном ЭКГ-рейтинге по итогам 2024 года КАО «Азот» признано лучшим предприятием страны в области качества в номинации «Организации с численностью работающих свыше 1000 человек». Правительственную премию вручил Первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров.

«Качество — это не только о производимой «Азотом» продукции, но и о состоянии всей системы управления и процессов на предприятии. Получение премии Правительства России в области качества — это большое достижение для завода и результат большой работы, проделанной всем коллективом», — отметил генеральный директор КАО «Азот» Андрей Вишневский.

Премия присуждается ежегодно. Лучшее предприятие выбирают на конкурсной основе за значительные достижения в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. Она является важным инструментом государственного стимулирования организаций, ориентированных на повышение качества своей продукции.

ЭКГ-рейтинг — это комплексная оценка «здоровья» субъектов предпринимательской деятельности, направленная на определение уровня их благонадежности, социальной и экологической ответственности. При выборе лидеров рейтинга учитываются степень воздействия на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий и реализация экологических проектов; уровень оплаты труда, собственные социальные и демографические программы, благотворительные проекты; налоговая история, деловая репутация, социальное инвестирование в регионах присутствия, взаимодействие с бизнес-объединениями.

Фото: пресс-служба Правительства России/КАО “Азот”/ТАСС