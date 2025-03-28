25 и 26 марта 2025 года на базе СУЭК-Кузбасс прошла совместная конференция угольной компании и представителей Росуглепрофа. На повестке дня – взаимодействие структур в области охраны труда и культуры безопасности. Конференцию приурочили к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Как отметил в ходе своего выступления в рамках конференции Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, вопросы жизни, здоровья и безопасности сегодня стоят на первом месте и эта конференция – начало большой совместной работы по внедрению культуры безопасности. Руководитель Росуглепрофа выразил уверенность, что благодаря такому взаимодействию сложится  эффективная  система  совместной  работы всех заинтересованных сторон.

Конференция по промышленной безопасности состоялась на базе СУЭК-Кузбасс
Конференция по промышленной безопасности состоялась на базе СУЭК-Кузбасс

Обеспечение безопасных условий труда – одна из главных задач компании. Для работников разработан ряд мероприятий, направленных на совершенствование систем охраны труда и промышленной безопасности, разрабатываются и внедряются новые методики, передовые технологии. Все это напрямую влияет на сохранение жизни и здоровья работников.

– Мы представляем большой сектор промышленности. Сегодня на наших угольных предприятиях большое внимание уделяется культуре безопасности. Наша задача – эффективно использовать все имеющиеся возможности,  чтобы надежно контролировать и управлять рисками, связанными с безопасностью труда. Только при неукоснительном соблюдении всех норм и правил в области промышленной безопасности каждым участником рабочего процесса можно достичь нулевого показателя травматизма, – подчеркнул технический директор компании-организатора Анатолий Мешков.

В ходе конференции было сделано порядка двух десятков докладов, посвященных вопросам безопасности и внедрению новых технологий. Руководители угледобывающих предприятий Кузбасса, Красноярска, Хакассии представили основные проекты и внесли предложения по повышению надежности систем контроля и безопасности на производстве.

Конференция по промышленной безопасности состоялась на базе СУЭК-Кузбасс

Кроме этого, в рамках конференции делегации посетили угледобывающие предприятия СУЭК-Кузбасс, завод «СИБ-ДАМЕЛЬ», побывали в Музее Шахтерской славы Кольчугинского рудника, а также в Центре подготовки и развития персонала, познакомились с экспозицией передвижной выставки, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Итогом встречи стал обмен опытом и действенными практиками, позволяющими в дальнейшем наиболее эффективно вести совместную комплексную работу в области охраны труда и культуры безопасности.

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Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.