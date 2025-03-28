Конференция по промышленной безопасности состоялась на базе СУЭК-Кузбасс

25 и 26 марта 2025 года на базе СУЭК-Кузбасс прошла совместная конференция угольной компании и представителей Росуглепрофа. На повестке дня – взаимодействие структур в области охраны труда и культуры безопасности. Конференцию приурочили к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметил в ходе своего выступления в рамках конференции Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, вопросы жизни, здоровья и безопасности сегодня стоят на первом месте и эта конференция – начало большой совместной работы по внедрению культуры безопасности. Руководитель Росуглепрофа выразил уверенность, что благодаря такому взаимодействию сложится эффективная система совместной работы всех заинтересованных сторон.

Обеспечение безопасных условий труда – одна из главных задач компании. Для работников разработан ряд мероприятий, направленных на совершенствование систем охраны труда и промышленной безопасности, разрабатываются и внедряются новые методики, передовые технологии. Все это напрямую влияет на сохранение жизни и здоровья работников.

– Мы представляем большой сектор промышленности. Сегодня на наших угольных предприятиях большое внимание уделяется культуре безопасности. Наша задача – эффективно использовать все имеющиеся возможности, чтобы надежно контролировать и управлять рисками, связанными с безопасностью труда. Только при неукоснительном соблюдении всех норм и правил в области промышленной безопасности каждым участником рабочего процесса можно достичь нулевого показателя травматизма, – подчеркнул технический директор компании-организатора Анатолий Мешков.

В ходе конференции было сделано порядка двух десятков докладов, посвященных вопросам безопасности и внедрению новых технологий. Руководители угледобывающих предприятий Кузбасса, Красноярска, Хакассии представили основные проекты и внесли предложения по повышению надежности систем контроля и безопасности на производстве.

Кроме этого, в рамках конференции делегации посетили угледобывающие предприятия СУЭК-Кузбасс, завод «СИБ-ДАМЕЛЬ», побывали в Музее Шахтерской славы Кольчугинского рудника, а также в Центре подготовки и развития персонала, познакомились с экспозицией передвижной выставки, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Итогом встречи стал обмен опытом и действенными практиками, позволяющими в дальнейшем наиболее эффективно вести совместную комплексную работу в области охраны труда и культуры безопасности.

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Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.