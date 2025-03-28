При поддержке Фонда Мельниченко кузбассовцы побывали на очередном оздоровительном сезоне в «Полянах»

В текущем году это первый оздоровительный сезон в загородном отделении «Поляны» в Подмосковье для детей из Кемеровской области – Кузбасса.

На протяжении 15 лет качественное углубленное обследование в одном из ведущих медицинских центров страны получают дети, чьи родители работают на предприятиях Компании. За время действия программы отдохнуть и поправить здоровье смогли более 1,6 тысяч детей из Сибири и Дальнего Востока. Из них более двухсот – дети сотрудников СУЭК-Кузбасс.

Кроме углубленного обследования ребята занимаются в зале лечебной физкультуры, посещают ингаляторий, бассейн и нейросенсорную комнату, важную роль в укреплении иммунитета играет посещение кабинетов кедро-, гало- и бальнеотерапии.

В насыщенном расписании не только оздоровительные процедуры, но и творческие программы, экскурсии и профориентационные мероприятия, организованные Фондом Мельниченко.

– Большая благодарность организаторам поездки. Мы получили уникальную возможность пройти качественное обследование у квалифицированных специалистов. Не всегда это можно сделать в небольшом городе. Врачи медицинского центра поставили нам диагноз, который был под вопросом, дали рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению, – рассказывает Анастасия Анисимова, мама Егора. – Сын под впечатлением от разнообразной программы: это и танцевальные мастер-классы, и рисование, и вечерние дискотеки. Скучать было некогда – все дети сдружились и замечательно провели время.

С детьми также прилетели взрослые сопровождающие – работники предприятий, которые прошли обследование у специалистов ведущих медицинских организаций.

Реклама. АО “СУЭК-Кузбасс” ИНН 4212024138. erid:2VtzqxJPivc

Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.