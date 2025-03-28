Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии начала отгрузки первой партии угля из перевалочного комплекса «Лавна». Он находится на Западном берегу Кольского залива в границах порта Мурманск.

— Открытие терминала станет хорошим вкладом в увеличение пропускной способности наших арктических портов, в создание дополнительных возможностей для угледобывающей промышленности. Отмечу, кстати, что уголь, который сейчас будет отгружаться, из Кузбасса. Новые мощности позволят диверсифицировать логистику поставок кузбасского угля на внешние рынки, — сказал Владимир Путин.

Как отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк, в ближайшие годы мощность комплекса будет увеличена минимум в три раза.

— Сейчас идет строительство угольного перегрузочного комплекса мощностью перевалки 18 млн тонн в год и специальной железнодорожной линии. Это также позволит увеличить экспорт нашего угля, — подчеркнул Илья Середюк.

Наращивание мощностей мурманского порта планируется достичь за счет строительства новых терминалов, современной портовой инфраструктуры, расширения ближних и дальних железнодорожных транспортных подходов.