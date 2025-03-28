“СУЭК-Кузбасс” провела Спартакиаду, посвященную 80-летию Победы

Участие в XXII Спартакиаде среди предприятий АО «СУЭК-Кузбасс» приняли 12 команд. Соревнования прошли на площадках оздоровительного комплекса «Горняк» и спортивного комплекса «Юность».

Программа Спартакиады, посвященной 80-летию Победы, включила в себя четыре вида состязаний: плавание, шахматы, перетягивание каната и настольный теннис. Такой выбор дисциплин связан с тем, что в этом году соревнования стали отборочным этапом к III летней Всероссийской корпоративной спартакиаде «Игры титанов-2025».

Изменение программы значительно повлияло и на распределение призовых мест. Чемпионами XXII Спартакиады стала объединенная команда Шахтоуправления имени А.Д. Рубана и Центральной углехимический лаборатории. Она показала высокие результаты в плавании, перетягивании каната и в настольном теннисе. «Серебро» досталось Разрезоуправлению, работники которого показали настоящую слаженную работу мышц и интеллекта, завоевав первые места в шахматах и в плавание.

«Бронза» ушла в копилку «Спецналадки». Участники команды этого предприятия, бесспорно, стали лучшими в перетягивание каната.

“Корпоративная спартакиада на протяжении многих лет дает возможность работникам Компании укрепить отношения и улучшить командный дух. Это положительно влияет на производительность в коллективах предприятий. Ведь каждая команда, умеющая сплочённо работать, сразу получает конкурентное преимущество. Тем более для этого есть все условия: материально-техническая база Компании в виде оздоровительного и спортивного комплексов дает возможность в любое время тренироваться и осваивать новые виды спорта”, – отметил главный судья соревнований Константин Иванов.

Четвертое место досталось чемпионам прошлого года – Управлению дегазации и утилизации метана. Регулярное участие игроков этой команды в турнирах различных видов спорта сделало их универсальными. И в этот раз свои приобретенные навыки они успешно показали в шахматах, став серебряными призёрами в этой дисциплине.

В пятерку лучших также вошла команда шахты имени С.М. Кирова. Свою выносливость участники команды подтвердили в перетягивании каната и настольном теннисе.

По итогам XXII Спартакиады призёры в отдельных видах спорта были награждены дипломами, а в общекомандном зачете – дипломами, медалями и кубками.

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