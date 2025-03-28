11 кузбасских школьных педагогов получат по одному миллиону рублей в нынешнем году по программе «Земский учитель»

Напомним, что эта программа реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Ещё 50 преподавателей, переехавших для работы в сёла, посёлки или малые города, воспользуются региональной мерой поддержки в размере 1 млн рублей. Кроме того, предусмотрены выплаты советникам директоров по воспитанию, учителям за классное руководство в школах, преподавателям за кураторство групп в колледжах и техникумах.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что такая мера поддержки позволяет привлекать в малые города и села молодых учителей, а для самих педагогов станет хорошим подспорьем в покупке жилья.