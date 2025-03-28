Шахтерские коллективы предприятий СУЭК-Кузбасс присоединились к Всекузбасскому субботнику

28 марта коллективы предприятий СУЭК-Кузбасс приняли активное участие во Всекузбасском субботнике. В этом году он проходит в рамках подготовки к 80-летию Великой Победы.

Работники Компании наводят порядок вокруг своих административно-бытовых комбинатов, на прилегающих к ним улицах, скверах и аллеях. Особое внимание уделено памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной. Так коллективы Центра подготовки и развития персонала, Технологической связи и Санитарно-профилактической лаборатории объединили усилия и дружно разрыхлили снег, удалили наледь на дорожке и подмели тропинки у мемориала «Победители», который был открыт к 75-ой годовщине Победы.

Cотрудники шахтоуправления «Комсомолец» в Ленинске-Кузнецком начали уборку с территории у административно-бытового комбината предприятия, а затем переместились в сквер к памятнику шахтерам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Работники шахты имени С.М. Кирова регулярно проводят уборку на территории сквера по улице Чекмарева, где расположен памятник «Шахтерам-кировцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Снег здесь практически растаял, поэтому кировцы занялись очисткой территории от прошлогодней листвы, спилом сухих деревьев и уборкой мусора.

— Субботники проводим здесь практически еженедельно. У каждого в семье есть родные, которые, порой ценой своих жизней, добывали победу. Лично у меня дед пропал без вести на войне. На уборку все выходят с особым настроением. Мы должны достойно, с гордостью встретить юбилей Победы, — отметил заместитель главного инженера по капитальному строительству шахты Виктор Киселев.

До конца апреля здесь также будут обновлены элементы памятника, установлены новые парковые диваны и урны.

Масштабные работы по наведению чистоты у административно-бытовых комбинатов всех предприятий СУЭК-Кузбасс, на прилегающих территориях и в скверах будут продолжаться в течение всего апреля.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

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