Семинар «Тактическая медицина: уроки прошлого и вызовы настоящего. От Великой Отечественной войны до специальной военной операции» прошел в Кемеровском государственном медицинском университете (КемГМУ). Волонтеры и студенты из 12 региональных вузов, колледжей и техникумов узнали о подвигах медработников на фронте и сами учились спасать людей в условиях, приближенных к боевой обстановке.

«Семинар позволит молодежи больше узнать о подвигах 20-летних девчонок, которые, не щадя себя, спасали воинов на полях сражений Великой Отечественной войны. Уникальные примеры героизма происходят и в наши дни. На практической части семинара участники выработают навыки, которые позволят им в критической ситуации не растеряться и спасти жизнь человека», — отметил заместитель председателя Парламента Кузбасса, председатель комитета по делам ветеранов, социальной политике и здравоохранению Юрий Скворцов.

В теоретической части семинара директор Кузбасского центра медицины катастроф Ксения Радивилко рассказала о современных принципах тактической медицины: основных этапах оказания помощи, эвакуации и лечения. Директор регионального филиала Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» Роман Ерыгин ознакомил студентов с современными технологиями в военной медицине.

Также участники осмотрели экспозиции с оружием и беспилотными летательными аппаратами, отработали навыки оказания первой помощи.