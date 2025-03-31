Хоккеистов и сотрудников кемеровского «Кузбасса» чествовали на торжественном приёме.

Напомним, в этом месяце «рыси» защитили завоёванный сезоном ранее чемпионский титул.

«После чемпионства в 2024 году вам нужно было подтверждать звание сильнейшей команды страны. Как говорят практики, выиграть сложно, но еще сложнее победу удержать. «Кузбасс» справился, подарив всем болельщикам яркий сезон с рекордным числом побед. Хочу поблагодарить за четкую и профессиональную работу весь коллектив: тренерский штаб, технический и медицинский персонал, болельщиков. Сегодня все вы пишете новую страницу в истории кузбасского спорта. Спасибо вам за самоотверженный труд и любовь к хоккею с мячом. Кузбасс гордится вами! Желаю не останавливаться на достигнутом и в дальнейшем радовать нас своими яркими победами!» – сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Глава региона отметил вклад каждого в победу. Так, Артем Репях положил начало разгрому архангельского «Водника» в финале, завершившемся со счётом 10:2 в пользу «Кузбасса». Безупречная игра в воротах Артема Катаева и Максима Блинкова стала важным фактором успешного выступления кемеровчан на протяжении всего сезона. Никита Иванов установил рекорд российской Суперлиги по количеству голевых передач за сезон, в его активе 65 результативных пасов. Роман Дарковский, наколотивший 45 мячей, стал вторым бомбардиром Суперлиги.

Медалью Николая Масалова награждены президент клуба и областной федерации хоккея с мячом Кузбасса Юрий Дерябин, врач по спортивной медицине Алексей Капитонов, тренер Вадим Сабирьянов, специалист по подготовке спортивного инвентаря Павел Якушев, а также спортсмены Максим Блинков, Илья Бондин, Янис Бефус, Владислав Буркин, Артем Катаев, Владимир Михальченко, Вадим Чернов, Владислав Шульга и Данил Яковлев. Медалью «За служение Кузбассу» отмечены пять человек, медалью «За веру и добро» — три спортсмена, Почетной грамотой губернатора Кузбасса — восемь человек. Трем сотрудникам команды объявлена благодарность губернатора Кузбасса.

Фото: пресс-служба АПК