На аппаратном совещании правительства Кузбасса подвели промежуточные итоги перевода государственных и муниципальных учреждений региона на светодиодное освещение. По поручению губернатора за 3 года в бюджетных учреждениях заменено 910 тысяч светоточек, экономия бюджета составила 420 млн рублей.

— К концу 2024 года все муниципалитеты региона на 100% заменили светильники уличного освещения на светодиодные. Они дают больше света при меньшем потреблении электричества. В настоящее время проводим работу по внедрению энергоэффективных технологий в учреждениях государственной власти. Очередные итоги подведем в сентябре перед началом осенне-зимнего сезона, — подчеркнул губернатор Илья Середюк

Как было отмечено на совещании, по показателям энергоэффективности освещения Кузбасс — лидер среди регионов РФ. На сегодняшний день в регионе уровень оснащенности государственных учреждений светодиодными лампами составляет 96,3%, муниципальных — 91,7%. Всего в 2024 году заменено 332 тысячи светоточек.

Кроме того, с 2022 года заключено 22 энергосервисных контракта по модернизации систем внутреннего освещения. Привлечено 99,6 млн рублей внебюджетных средств — инвестиций.

В текущем году переход на светодиодное освещение будет продолжен. В бюджетных учреждениях Кузбасса планируется заменить 83 тысячи светоточек, уровень оснащенности к концу года составит 99,8%.