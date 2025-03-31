В этом году особый противопожарный режим в регионе будет действовать с 15 апреля по 1 июня. Власти на местах должны организовать специальные патрули для выявления несанкционированных сельхозпалов, выполнить ревизию спецтехники, провести разъяснительную работу с населением по соблюдению требований пожарной безопасности

На время действия особого противопожарного режима в Кузбассе запрещено сжигать сухостой и мусор, разводить костры, устраивать свалки горючих отходов. Нарушителей ждут штрафы: для должностных лиц – от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для юридических лиц – от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для граждан – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.