Вопросы трудоустройства ветеранов СВО специалисты регионального филиала фонда «Защитники Отечества» обсудили на рабочем совещании с заместителем министра труда и социальной защиты Кузбасса Еленой Николаенко.

Как отметили на совещании, не все ветераны имеют возможность участвовать в ярмарках вакансий, которые проводятся во всех муниципалитетах. Поэтому специалисты центров занятости будут адресно обращаться к героям СВО с предложениями о вакансиях и возможностью пройти обучение или повысить свою квалификацию. Кроме того, для них проводят мотивационные встречи, на которых рассказывают о вакансиях и социальных программах, действующих на предприятиях.

Кроме того, в филиале фонда «Защитники Отечества» в ходе межведомственной комиссии обсудили комплексную поддержку ветеранов СВО и их семей. Среди ключевых вопросов – оказание всесторонней помощи героям спецоперации и их родным: адаптация, социализация, медицинское сопровождение, трудоустройство, обучение и переобучение, участие в общественной жизни.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Лариса Конышева в ходе круглого стола рассказала об обеспечении ветеранов военной операции с инвалидизацией техническими средствами реабилитации (ТСР), протезно-ортопедическими изделиями и проведением адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды героев СВО.

Информацию о мерах социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей можно узнать на сайте минтруда и социальной защиты Кузбасса.

Фото: пресс-служба АПК