4 и 7 апреля 2025 г. в Кузбассе пройдет акция «Будь уверен! Будь здоров!» по проверке работоспособности тонометров у населения.
Это традиционная ежегодная акция Росстандарта, которая проходит по всей стране и приурочена ко Всемирному дню здоровья. В Кемеровской области за акцию отвечает ФБУ «Кузбасский ЦСМ» Росстандарта, в лаборатории которого может в эти дни обратиться любой житель, желающий проверить свой тонометр.
Акция бесплатна. Нужно прийти по указанным адресам с домашним прибором измерения артериального давления. С помощью эталонов инженеры-метрологи нашего центра проверят работоспособность приборов, определят, годны ли они к использованию, не превышает ли погрешность тонометра максимально допустимую.
Для многих людей, страдающих гипертонией и другими заболеваниями, контроль артериального давления ежедневно необходим для оперативного вмешательства в случае его критического повышения. Если средство измерения давления показывает большую погрешность и не отвечает метрологическим характеристикам, верная самодиагностика на дому будет затруднена.
Цель акции – контроль за состоянием здоровья с помощью средств измерений, пригодных для самодиагностики и отвечающих их метрологическим характеристикам.
Время проведения акции:
- 4 апреля 10.00 – 14.00;
- 7 апреля 10.00 – 16.00.
Адреса:
- г.Кемерово, ул.Дворцовая, 2;
- г.Новокузнецк, ул.Обнорского, 74 (Бюро приема).