4 и 7 апреля 2025 г. в Кузбассе пройдет акция «Будь уверен! Будь здоров!» по проверке работоспособности тонометров у населения.

Это традиционная ежегодная акция Росстандарта, которая проходит по всей стране и приурочена ко Всемирному дню здоровья. В Кемеровской области за акцию отвечает ФБУ «Кузбасский ЦСМ» Росстандарта, в лаборатории которого может в эти дни обратиться любой житель, желающий проверить свой тонометр.

Акция бесплатна. Нужно прийти по указанным адресам с домашним прибором измерения артериального давления. С помощью эталонов инженеры-метрологи нашего центра проверят работоспособность приборов, определят, годны ли они к использованию, не превышает ли погрешность тонометра максимально допустимую.

Для многих людей, страдающих гипертонией и другими заболеваниями, контроль артериального давления ежедневно необходим для оперативного вмешательства в случае его критического повышения. Если средство измерения давления показывает большую погрешность и не отвечает метрологическим характеристикам, верная самодиагностика на дому будет затруднена.

Цель акции – контроль за состоянием здоровья с помощью средств измерений, пригодных для самодиагностики и отвечающих их метрологическим характеристикам.

Время проведения акции:

4 апреля 10.00 – 14.00 ;

; 7 апреля 10.00 – 16.00.

Адреса: