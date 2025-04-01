Победители будут выбраны народным голосованием на Госуслугах, которое продлится до 13 апреля. Поддержать столицу Кузбасса и проект “Строим новый Кемерово: реализация проекта комплексного развития заискитимской части города” в номинации “Развитие территории – благополучие жителей” можно по ссылке.

Согласно проекту, в заискитимской части Кемерова вместо 3,5 тысяч ветхих домов построят «город в городе» из 23 современных микрорайонов, рассчитанных на 120 тысяч человек. К возведению первого жилого микрорайона уже приступили. Всего предстоит построить 3,4 млн кв. метров жилья и 1 млн кв. метров социально-коммерческих объектов. В новых кварталах появятся 35 детских садов, 10 школ, учреждения здравоохранения, оперативные службы, спортивные площадки и зоны отдыха. В прошлом году была создана инженерная основа будущих кварталов: проложены сети водоснабжения, канализации, теплотрассы, электроснабжения, построены подстанции, насосные станции, ливневая канализация и очистные сооружения.

Церемония награждения победителей и лауреатов премии «Служение» пройдет в апреле этого года на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – Сила России». Награду получат 30 финалистов.





