Движение Первых подвело итоги третьего Грантового конкурса. Экспертная комиссия определила проекты-победители из 79 регионов России. В их число вошли 14 организаций Кузбасса, реализующие проекты по воспитанию, развитию, организации досуга детей и молодежи.

«Грантовый конкурс Движения Первых — это возможность реализовать социально значимые инициативы, поддержанные самими детьми. Мы получили более 5,5 тысячи заявок из всех регионов России. Победителями конкурса стали 513 проектов из 79 субъектов, представленные школами, учреждениями СПО, допобразования, вузами и другими организациями. Больше всего будет реализовано проектных активностей муниципального масштаба — 233, также мы ожидаем 27 всероссийских мероприятий», — отметил Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.

Среди победителей — Кузбасский молодежный центр, который получит поддержку на проведение Всероссийского проекта по развитию деятельности детских вожатских отрядов «ДВОР». Кузбасский государственный аграрный университет имени В.Н. Полецкова выиграл грант на мобильную лабораторию агробиотехнологий «Наука Первых».

Дом детского творчества №4 сможет реализовать Первый городской турнир по конструированию «КубоСтарт» инженерно-технической направленности. Кузбасский естественнонаучный центр «Юннат» получит поддержку для проведения экологического марафона «ЭкоБережок», а Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий получит грант для создания Детско-юношеского центра по сборке, программированию и управлению беспилотными летательными аппаратами «Лаборатория БПЛА».

Кроме того, победителями стали Крапивинский дом детского творчества, средняя общеобразовательная школа №16 (Березовский), Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий, Централизованная библиотечная система Калтана, средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н.Н. Колокольцова (пос. Малиновка, Калтан), Центр поддержки и развития общественных инициатив «Вектор» (Междуреченск), Усманская основная общеобразовательная школа (с. Усманка, Чебулинский округ), Центр дополнительного образования и Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии Александровны.