До 30 апреля на цифровой региональной платформе финансовой грамотности рцфгк42.рф можно пройти «Финансовый диктант». Оценить уровень своих финансовых знаний может любой желающий.

«Проект реализуется с 2018 года и успел набрать большую популярность у жителей региона — если мы начинали буквально с нескольких тысяч участников, то в прошлом году их число превысило 30 тысяч. Проект помогает оценить уровень финансовой грамотности населения Кузбасса с учетом различных критериев − пола, возраста, уровня образования участников, понять, в каких территориях необходимо усилить информационную работу. Диктант способствует развитию критического мышления и правильной оценки рисков, что поможет защититься от финансового мошенничества и в целом пригодится в жизни», — отмечает заместитель министра финансов Кузбасса Вера Гончарова.

Тест состоит из 25 вопросов. Для его прохождения необходимо создать личный кабинет на платформе. На проверку своих знаний пользователю дается одна попытка продолжительностью 50 минут. После написания диктанта участники смогут в личном кабинете скачать электронный именной сертификат с указанием количества набранных баллов, максимальное количество — 100 баллов. Перечень ошибок и их анализ будут доступны с 1 мая.

Дополнительную информацию можно получить на платформе рцфгк42.рф в разделе «Финансовый диктант», по тел. 8 (3842) 36-49-93, 8-800-302-24-46, а также по e-mail: fingram_kem@mail.ru, malena-rcfgk@mail.ru.

Финансовый диктант — одно из ключевых мониторинговых мероприятий региональной программы повышения финансовой грамотности населения, реализуемой в Кузбассе. Организаторы проекта — министерство финансов Кузбасса и Региональный центр финансовой грамотности.

Модуль «Финансовый диктант» вошел в каталог лучших региональных практик финансового просвещения НИФИ Минфина России и был презентован на Всероссийской конференции по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов Российской Федерации в области финансового просвещения в Красноярске.