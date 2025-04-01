C 1 по 30 апреля на площадках пяти техникумов региона пройдут соревнования по восьми компетенциям в основной и юниорской категориях. За звание лучшего молодого профессионала будут бороться более 120 конкурсантов из 51 региона страны. Кузбасс будет представлен во всех компетенциях. Чемпионат «Профессионалы» организован в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Первыми к конкурсным испытаниям приступят пять участников из Москвы, Красноярского края, Новосибирской области, Ненецкого автономного округа и Кузбасса. Они будут соревноваться в компетенции «Мастерство приготовления кофе и чая» на площадке Новокузнецкого торгово-экономического техникума.

Конкурсантам предстоит продемонстрировать навыки правильного помола кофейных зерен, точного взвешивания чайных листьев, приготовления эспрессо с бархатной пенкой, создания изящного латте-арта и заваривания чая с соблюдением температурного режима и времени настаивания. Также на базе техникума пройдут соревнования по компетенции «Ресторанный сервис». Сегодня на площадке техникума работают эксперты.

В Кемеровском коммунально-строительном техникуме пройдут соревнования в компетенции «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», Новокузнецкий транспортно-технологический техникум примет участников компетенции «Страховое дело», Кемеровский горнотехнический техникум имени В.Г. Кожевина станет площадкой для проведения компетенции «Электрослесарь подземный», а в Сибирском политехническом техникуме будущие спасатели покажут профессиональные навыки в компетенции «Росгвардеец».

Кроме того, в течение апреля сборная Кузбасса примет участие в итоговых соревнованиях, которые будут проходить в 26 регионах страны. Конкурсанты продемонстрируют навыки профмастерства более чем по 100 направлениям.