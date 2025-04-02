«Музыка на все времена». Так называется Всероссийская акция, посвященная 185-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Она проходит в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».

Произведения П. И. Чайковского – это вершина мировой музыкальной культуры. Его балеты, симфонии и оперы стали символами классического искусства и завоевали сердца миллионов cлушателей по всему миру.

Школьники Кузбасса могут принять участие в творческом состязании и проявить свои таланты в музыкальном, хореографическом и художественном направлениях. Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и до 15 апреля подать заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам экспертная комиссия выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Добавим, проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.