С 14 февраля по 31 марта во всех муниципалитетах Кузбасса прошла Всероссийская акция «Сдаём вместе! День сдачи ЕГЭ родителями». Участие в ней приняли 1307 родителей кузбасских выпускников. В мероприятии также приняла участие министр образования Кузбасса Софья Балакирева:

«Эта акция — хорошая возможность познакомиться с правилами, процедурой и заданиями ЕГЭ, чтобы снять в семье излишнее психологическое напряжение перед ГИА и поддержать своих выпускников».

В этом году родители написали экзамен по базовой математике. Это один из двух обязательных предметов, который сдают выпускники для получения аттестата. На выполнение заданий участникам акции давалось 45 минут.

Условия проведения ЕГЭ были максимально приближены к реальным: перед тем, как пройти в аудиторию, родители школьников сдавали личные вещи и мобильные телефоны. Организаторы проводили инструктажи, помогали с заполнением бланков, печатали и раздавали контрольные измерительные материалы, поясняя, как они передаются в пункты проведения экзаменов и каким образом защищены от утечек.