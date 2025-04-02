Губернатор Кузбасса встретился с курсантами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

В Кузбассе стартовал первый на территории Сибирского Федерального округа курс молодого бойца добровольного поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по направлению «Координация поисков». Практическая часть будет проходить до 11 апреля на базе загородного комплекса «Березово» в Кемеровском муниципальном округе. С курсантами встретился губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Вы делаете важное дело. Будучи главой Кемеровского района и города Кемерово мне тоже доводилось участвовать в поисках детей. По своему опыту знаю, что когда поиски ведет слаженная команда, шансы найти человека живым — выше. Поэтому вас мы будем во всем поддерживать» — сказал губернатор

На практическую часть обучения из онлайн-потока в 192 человек было отобрано 16 курсантов — те, кто показал наилучший результат в теоретической части. Уже в ближайший сезон они будут управлять поисковыми мероприятиями по всей стране.

На встрече обсудили возможность организации в Кузбассе масштабных учений поисковиков; поощрения отличившихся участников поискового отряда; организацию доступа поисковиков к городским камерам и камерам на транспорте; профилактические выступления в школах; размещение плакатов в уголках безопасности, в школах, а также социальной рекламы на городских экранах.