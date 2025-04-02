Юргинский округ — уже шестая территория в Кузбассе, присоединившаяся к проекту министерства финансов региона по обеспечению равного доступа к государственным и финансовым услугам для жителей городов и отдаленных поселков. До конца 2025 года планируется поэтапно открыть еще восемь «точек доступа», оснащенных необходимой компьютерной техникой.

«На сегодняшний день «точки доступа» открыты в Топкинском, Мариинском, Ленинск-Кузнецком, Гурьевском и Новокузнецком муниципальных округах. Теперь в 54 населенных пунктах Кузбасса жители могут не только оставаться на связи, но и без проблем получать необходимые финансовые услуги с использованием цифровых сервисов. За прошлый год «точками доступа» воспользовались более 5 тысяч человек. В планах — постепенно охватить все удаленные территории, чтобы их жители имели доступ к онлайн-услугам, умели ими пользоваться и могли защититься от мошеннических действий», — отмечает заместитель министра финансов Кузбасса Вера Гончарова.

«Точки доступа» — это стационарные пункты, специально оборудованные компьютером и выходом в интернет, которые располагаются на базе сельских административных зданий, библиотек и других социальных объектов. Это дает возможность жителям труднодоступных территорий, где отсутствуют офисы банков, оперативно и без необходимости выезда в районные центры решать вопросы оплаты услуг, оформления пособий, погашения кредитов, открытия банковских карт и пр. Помощь в получении государственных и финансовых услуг в режиме онлайн будут оказывать волонтеры, которые обучились в Школе волонтеров финансового просвещения.

Одна из важнейших функций «точек доступа» — организация обучения основам финансовой грамотности.

«Точки доступа» открываются в рамках региональной Программы повышения финансовой грамотности населения Кузбасса. С 2021 года реализуется совместный проект правительства региона и Центрального банка РФ «Обеспечение доступности государственных и финансовых услуг для жителей удаленных населенных пунктов Кузбасса. Первой пилотной территорией, где было открыто 19 «точек доступа», стал Топкинский округ.