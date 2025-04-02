Определиться с будущей сферой деятельности учащимся старших классов помогает проект службы занятости Кузбасса «ОтМЕЧТЫкПРОФЕССИИ». Школьников информируют о востребованных специальностях и вариантах получения профобразования, прохождения практик и стажировок, а также о перспективах трудоустройства после обучения.

«Профориентация молодежи — залог обеспечения регионального рынка труда востребованными специалистами в будущем. Именно поэтому одной из важных задач является помощь школьникам в выборе профессии и дальнейшем построении успешной образовательной и карьерной траектории. Проект «ОтМЕЧТЫкПРОФЕССИИ» предоставляет комплексную поддержку в этом направлении», — отметила заместитель министра труда и социальной защиты Кузбасса Елена Николаенко.

В рамках проекта при поддержке муниципалитетов для старшеклассников организуют Ярмарки учебных мест, Фестивали профессий и Дни карьеры. С начала 2025 года проведено 23 профориентационных мероприятия, в них приняли участие более 5,4 тысячи будущих выпускников.

Чтобы принять участие в проекте «ОтМЕЧТЫкПРОФЕССИИ», необходимо обратиться в территориальный центр занятости населения. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.