Об этом рассказал сегодня губернатор Илья Середюк на прямом эфире в своих соцсетях.

Жительница Анжеро-Судженска пожаловалась на острую проблему с городскими дорогами, которые, по словам женщины, ужасны даже в центре, не говоря уже об окраинах.

Илья Середюк призвал глав территорий при планировании ремонтов дорог прислушиваться к мнению местных жителей.

«Нужно уделять больше внимания тем улицам, где наибольший трафик, где ходит общественный транспорт, при этом не забывая не забывая про дороги в отдалённых населённых пунктах. И если невозможно сразу отремонтировать все дороги, то график ремонта необходимо обсудить вместе с жителями и запланировать работы на конкретный период», – отметил губернатор Кузбасса.