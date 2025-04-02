Илья Середюк: на федеральном уровне предложен комплекс мер поддержки угольной отрасли Кузбасса

Сегодня во время прямого эфира в соцсетях губернатор Кузбасса рассказал коротко о своей поездке в Москву, где прошла стратегическая сессия под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина. на которой рассматривались меры поддержки угольной отрасли.

– Я уже неоднократно говорил о тех сложностях, которые возникли с отгрузкой угля, с добычей угля, со стоимостью на мировых рынках, с логистическими затратами и проблемами на Восточном полигоне. И на сегодняшний день многие предприятия работают с убытками. Это имеет и дальнейшие последствия для нашего бюджета: работая с убытками, предприятие не имеет прибыли, а значит, не уплачивает налог на прибыль. Соответственно наполнение местных и в основном областного бюджета находится на самом низком уровне за всю историю, – отметил Илья Середюк.

Он подчеркнул, что все эти сложности влияют и на финансирование тех социальных программ, которые существуют в регионе.

– Для нас очень важно сохранить трудовые коллективы, максимально сохранить те предприятия, которые работают, пережить этот кризис. Ну и конечно, очень важно в ручном режиме финансировать те обязательства, которые мы должны выполнять перед людьми.

На стратегической сессии министр энергетики России Сергей Цивилев делал основной доклад. И, как рассказал Илья Середюк, был предложен комплекс мер по поддержке предприятий угольной промышленности.

Делал доклад и губернатор Кузбасса. Он рассказал о сложностях, которые переживает регион сейчас.

– Было поручено с учетом замечаний, поступивших от представителей правительства РФ. В самые короткие сроки программа будет представлена на утверждение. Там комплекс мер, позволяющий стабилизировать ситуацию. На сегодняшний день, для статистики, в Кузбассе 9 предприятий остановлено, есть задолженность по заработной плате перед 1 100 работниками угольной промышленности. Собственники занимаются изысканием средств для погашения этой задолженности. И еще 20 предприятий, которые находятся в «красной» зоне. Эта «красная» зона говорит о том, что предприятия работают, но по различным показателям они находятся в очень сложной финансово-экономической ситуации, – рассказал глава региона.

Он отметил, что часть своей поездки в Москву губернатор посвятил встрече с руководителями банков, чтобы договориться о пролонгации сроков гашения кредитов нашими организациями.

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