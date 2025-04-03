В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» две кузбасские торговые компании примут участие в бизнес мероприятии в Улан-Баторе (Монголия). В программе визита — переговоры с представителями бизнеса и государственных органов Монголии, а также посещение ведущих компаний страны. Главная цель — найти потенциальных покупателей кузбасской продукции и наладить поставки.

Сейчас идет подготовка к бизнес-миссии, которая 22-23 мая пройдет на базе Монгольской торгово-промышленной палаты. Эксперты изучают профили компаний-участников и готовят индивидуальные программы встреч с потенциальными иностранными партнерами.

Кузбасс представят ИП Буслаев С.В. и ООО «ТОР-ТРЕЙД». Эти компании уже более 5 лет занимаются экспортом широкого ассортимента товаров сибирских производителей. В страны СНГ и ближнего зарубежья они поставляют бытовую химию, крупы, отруби, муку, растительные масла.

Ранее кузбасские экспортеры уже принимали участие в бизнес-миссиях. Так, был проведен ряд переговоров с Китаем по экспорту прохладительных напитков, с Абу-Даби — по экспорту сыродавленного масла.

Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных бизнес-миссиях, а также подобрать мероприятие можно на государственной цифровой платформе «Мой экспорт» в разделе «Мероприятия» или обратиться к специалистам Центра поддержки экспорта Кузбасса по тел. 8 (3842) 77-88-60.