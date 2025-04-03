В Новокузнецке сформирован специальный отряд быстрого реагирования Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, новое подразделение получит название «Мустаг» – в честь хребта в Кузнецком Алатау, название которого в переводе с шорского языка означает «ледяная гора».

В его состав войдут высококвалифицированные сотрудники кемеровского СОБР, а также бойцы бывшего подразделения ГРОМ. Основными задачами подразделения станут противодействие терроризму и экстремизму, борьба с организованной преступностью, а также участие в задержании особо опасных преступников.

Отмечается, что появление подразделения значительно повысит оперативные возможности правоохранительных органов на юге области.