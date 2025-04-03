Региональная программа подготовки кадров из числа участников специальной военной операции «СВОи Герои. Куzбасс» стартовала по поручению Президента России Владимира Путина и стала аналогом федеральной программы «Время героев». С 26 по 29 марта потенциальные участники программы проходили онлайн-тестирование, в настоящее время идет обработка результатов.

«Более тысячи человек подали заявки на участие в программе «СВОи Герои. Куzбасс», конечно, в число победителей войдут не все, но это ценнейшие кадры, необходимые нашему региону. Для тех, кто не попадет в число участников, предусмотрены программы повышения квалификации, обучение основам предпринимательской деятельности, если человек хочет открыть свое дело. Также нашим героям будет предложена возможность переобучения, получения дополнительного образования по интересующим специальностям в рамках нацпроекта «Кадры», содействие в трудоустройстве», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Победители конкурсного отбора будут включены в одну из категорий резерва — на должности в системе государственного и муниципального управления, патриотического воспитания, на предприятиях и в учреждениях. Также они пройдут обучение по программе развития управленческого потенциала. За каждым участником на весь период обучения будут закреплены персональные наставники, в том числе губернатор Кузбасса, главы муниципальных образований, члены регионального правительства.

Программа обучения разработана совместно с ведущими вузами Кузбасса по методике федеральной программы «Время героев». Обучение стартует 1 сентября и продлится 1 год. Выпускники получат диплом профессиональной переподготовки по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Самая актуальная информация о программе размещается в официальных аккаунтах программы в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», в телеграм-канале, на Rutube. Работает горячая линия по тел. 8 (3842) 58-15-46.