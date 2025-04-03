II Всероссийский горнолыжный форум «Сила гор. Шерегеш» будет проходить в течение двух дней. Представители 22 горнолыжных курортов страны, туристической сферы, федеральных и региональных органов власти обсудят перспективные направления развития горнолыжного туризма в России. Участниками станут около 500 человек, напомним, в прошлом году форум собрал 150 гостей.



«Работа площадок форума направлена на развитие семейного и детского туризма, адаптивных видов спорта, кадрового потенциала, на обеспечение технологического суверенитета отрасли. Кузбасс всегда открыт для сотрудничества и готов воплощать в жизнь самые яркие проекты. Верю, что совместными усилиями мы сможем вывести горнолыжный туризм на новый уровень», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Деловая программа форума включает в себя семь треков. Это площадки, посвященные вопросам обеспечения технологического суверенитета горнолыжной индустрии, подготовки кадров, доступности курортов для детского и семейного отдыха, законодательным инициативам.