Стартовал прием заявок на юбилейный V Всероссийский форум классных руководителей и наставников. У педагогов Кузбасса есть почти два месяца, чтобы заполнить анкету и пройти необходимые тестовые задания. Сделать это можно до 31 мая в группе в ВК https://vk.com/app51730148.

Отбор участников на форум проходит в режиме онлайн на площадке ВКонтакте и состоит из нескольких этапов: анкетирование, тестирование по истории педагогики, тестирование по основам педагогики, тест оценки компетенций и предоставление видеовизитки по теме «Моя воспитательная практика». Прежде чем заполнять анкету, лучше прочитать ответы на часто задаваемые вопросы, они помогут при регистрации.

Всероссийский форум традиционно пройдёт в Москве, в этом году – с 1 по 3 октября. В нём примут участие 1 тысячи классных руководителей и кураторов в системе среднего профессионального образования со всей страны. Участников ждут насыщенные программы: образовательная, дискуссионная и культурная. Признанные специалисты поделятся со слушателями профессиональным опытом.

«Форум классных руководителей и наставников – это не просто площадка с различными активностями, а масштабное сообщество, в котором состоит более 200 тысяч педагогов страны. Когда учителя окунаются в пространство форума, они начинают осознавать свою значимость, обретают силу, что способствует их дальнейшему профессиональному и личностному росту. У педагогов, побывавших там, загораются глаза, вырастают крылья»,- считает Эльвира Новикова, преподаватель русского языка и литературы кемеровской школы №56.

На форуме педагог из столицы Кузбасса была три раза: дважды как участник и один раз в качестве волонтёра. Она считает, что побывать там должен каждый классный руководитель, любящий своё дело.

Добавим, что форум проводится министерством просвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина.