Девять городов Кузбасса признаны территориями с комфортной городской средой по итогам 2024 года. Данные были озвучены заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным при подведении итогов расчета Индекса качества городской среды.

В список населенных пунктов, где созданы благоприятные условия для жизни, вошли: Калтан, Кемерово, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, Полысаево, Топки и Юрга.

Оценка производилась по ряду критериев, включая состояние жилого фонда и прилегающих территорий, качество дорожной сети, уровень озеленения, развитость общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, а также благоустройство общественных пространств.

Марат Хуснуллин отметил значительный прогресс в улучшении городской среды в целом по стране. По сравнению с 2019 годом, средний индекс качества вырос на 30%, достигнув в 2024 году 220 баллов. Количество городов с благоприятной средой увеличилось с 299 в 2019 году до 920 в 2024 году, что составляет более 82% от общего числа городов, участвовавших в оценке.

«Эти цифры наглядно демонстрируют, что наши города год от года становятся лучше. За этими расчетами стоят конкретные объекты благоустройства: парки, скверы, набережные, общественные пространства и дворы, которые формируют облик города и повседневную жизнь его жителей», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Зампред Правительства также отметил, что Индекс качества городской среды является важным инструментом для муниципальных и региональных властей, позволяющим определять приоритетные направления работы по повышению качества жизни граждан. Он подчеркнул, что в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будет продолжена реализация комплексной программы развития городской среды, охватывающей все аспекты жизни населения, с целью дальнейшего процветания российских регионов.