12 апреля 34 колледжа и техникума региона презентуют новые образовательные программы в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети», объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Участниками профориентационных мероприятий станут школьники 8-11-х классов, родители и учителя, а накануне в школах Кузбасса амбассадоры проекта проведут тематические классные часы.

Каждая образовательная организация подготовила для участников уникальную профориентационную программу. Так, в Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и строительства впервые пройдут профпробы по направлению «Беспилотная авиация». С помощью специализированного оборудования школьники смогут почувствовать себя операторами беспилотного воздушного судна.

В Кемеровском профессионально-техническом техникуме – базовой организации кластера «Транспорт Кузбасса», который начнёт полноценную работу уже 1 сентября — участники Единого Дня открытых дверей подробно изучат тормозную систему и двигатель внутреннего сгорания КАМАЗа. А в Новокузнецком горнотранспортном колледже имени Кузнецова В.Ф. Кузнецова школьники даже смогут попробовать себя в управлении грузовым автомобилем, погрузчиком и перегружателем на тренажёрах-симуляторах.

Гости Киселёвского гороного техникума побывают на экскурсии на площадку опорного работодателя – компании СУЭК-Кузбасс, где не только узнают о современных технологиях добычи угля, но и вживую увидят всю панораму разреза и работу карьерной техники.

Старт работы всех площадок в 10:00 по адресам:

Анжеро-Судженский политехнический колледж (г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, 7)

Беловский педагогический колледж (г. Белово, ул. Советская, 30)

Беловский политехнический техникум (г. Белово, пгт. Инской, ул. Ильича, 32)

Березовский политехнический техникум (г. Березовский, пр-кт Ленина, 39)

Кемеровский аграрный техникум имени Г.П. Левина (г. Кемерово, п.Металлплощадка, ул. Новая, 3а)

Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевина В.Г. (г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52)

Кемеровский профессионально-технический техникум (г. Кемерово, пр. Химиков, 2а)

Киселевский горный техникум (г. Киселевск, ул. Ленина, 16)

Киселевский политехнический техникум (г. Киселевск, ул. Дружбы, 11)

Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий (г. Новокузнецк, ул. Мичурина, 4)

Кузбасский педагогический колледж (г. Кемерово, пр. Ленина, 79)

Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства (г. Кемерово, ул. Радищева, 5)

Кузнецкий индустриальный техникум (г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 17)

Кузнецкий металлургический техникум имени И.П. Бардина (г. Новокузнецк, пр. Коммунаров, 1)

Кузнецкий техникум сервиса и дизайна имени В.А. Волкова (г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, 36)

Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум (г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Энгельса, 6)

Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии Александровны (Мариинский район, пос. Калининский, ул. Студенческая, 2а)

Мариинский политехнический техникум (г. Мариинск, ул. Котовского,19)

Междуреченский горностроительный техникум (г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 23)

Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова (г. Новокузнецк, ул. Зыряновская, 99)

Новокузнецкий торгово-экономический техникум (г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 84)

Новокузнецкий транспортно-технологический техникум (г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 47)

Осинниковский политехнический техникум (г. Осинники, ул. Победы, 54)

Прокопьевский строительный техникум (г. Прокопьевск, ул. Институтская, 106)

Прокопьевский электромашиностроительный техникум (г. Прокопьевск, пер. Городской, 31)

Сибирский политехнический техникум (г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 4)

Тайгинский институт железнодорожного транспорта – филиал ОмГУПСа (г. Тайга, ул. Молодежная, 13)

Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания (г. Таштагол, ул. Поспелова, 6)

Томь-Усинский энерготранспортный техникум (г. Мыски, ул. Энергетиков, 4)

Топкинский технический техникум (г. Топки, ул. Заводская, 11)

Филиал Кузбасского государственного технического университета в г. Прокопьевске (г. Прокопьевск, Ноградская, 19а)

Юргинский техникум агротехнологий и сервиса (г. Юрга, ул. Шоссейная, 100)

Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий (г. Юрга, ул. Ленинградская, 10)

Юргинский технологический колледж имени Г.А. Павлючкова (г. Юрга, ул. Заводская, 18)