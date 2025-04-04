Участие в первенстве принимают представительницы из 74 регионов страны, в том числе сборные команды из Крыма, Запорожья и Донецкой Народной Республики. Схватки будут проходить в 11 весовых категориях. Соревнования организованы на базе многофункционального спортивного комплекса «Кузбасс-Арена».

Сегодня, 4 апреля, с 11:00 начнутся предварительные встречи для всех весовых категорий спортсменок. В 17:00 состоится торжественное открытие первенства, после которого пройдут полуфинальные поединки.

5 апреля с 10:30 стартуют утешительные и финальные встречи, в 16:00 — награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.