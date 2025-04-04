За билет семена в подарок: пассажиров пригородных поездов Кузбасса приглашают поучаствовать в акции

Специальная акция «Весенние посевы» для пассажиров пригородных поездов Кузбасса будет действовать в апреле: при покупке билетов можно получить упаковку семян в подарок. Для этого со 2 по 30 апреля необходимо приобрести билет для проезда в направлении «туда и обратно» в пригородной кассе, либо два билета (один «туда», второй – «обратно») с помощью цифровых сервисов, находясь рядом с кассой, и сразу же показать электронные билеты кассиру.

Получить упаковку семян можно будет только в пригородных железнодорожных кассах на станциях Томск-1, Тайга, Яя, Анжерская, Яшкино, Юрга-1, Кемерово, Новокузнецк, Островская, Томусинская, Междуреченск, разъезд Абагуровский, а также на остановочных пунктах Сад Металлургов и Автостанция. Акция распространяется и на скорые поезда №857/858 Новокузнецк – Новосибирск и №869/870 Томск-2 – Новосибирск при покупке сразу двух билетов (один «туда», второй – «обратно»).

– Приобрести билеты на пригородные поезда можно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», через Telegram-бот АО «Кузбасс-пригород», а также в пригородных железнодорожных кассах и в составе поезда у разъездного кассира. А на скорые поезда Новокузнецк – Новосибирск и Томск-2 – Новосибирск можно на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД пассажирам» и в железнодорожных кассах, – пояснили организаторы акции.

А все подробности можно узнать в пригородных железнодорожных кассах, на сайте АО «Кузбасс-пригород» и по телефону горячей линии: 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).