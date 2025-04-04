Напомним, глава Минэкономразвития Росси находится сегодня в Кузбассе с рабочим визитом.

«Среди крупнейших объектов – проект комплексного развития незастроенной территории спортивно-туристского комплекса «Шерегеш» площадью более 400 га. Его реализация рассчитана на 20 лет, общий объем инвестиций превысит 60 миллиардов рублей. Проект предполагает строительство 74 апарт-комплексов на 7 500 номеров, семи канатных дорог, горнолыжные трассы протяженностью 15 тысяч метров, трассы для беговых лыж протяженностью 2 тысячи метров, а также рестораны, магазины, ТЦ, многоуровневые автостоянки и другие объекты инфраструктуры», – рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В декабре прошлого года на горнолыжном курорте открыли новую канатную дорогу «Шермонт», кресла которой оборудованы ветрозащитными колпаками и обогревом сидений. Ее протяженность составляет 1,4 км, пропускная способность – 2,4 тыс. человек в час. Станция посадки размещена вблизи апарт-отелей, рядом будет располагаться паркинг на 200 машиномест.

В январе 2025 года начал работу лыжный клуб Александра Бессмертных с программами обучения для детей и взрослых, а также специальными тренировками для профессиональных спортсменов. Здесь организован прокат беговых лыж с инструкторской, раздевалками и зоной хранения.

Гости посетили модульные базы «Тайгара» и «Горная деревня», построенные при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2022 году. Два этих проекта обеспечивают 158 мест размещения в 48 домиках. В 2024 году отель «Тайгара» был удостоен звания лучшего глэмпинга в России на престижной премии SKI BUSINESS AWARDS 2024. Четырехместная кресельная канатная дорога «Асыр» с пропускной способностью 1,8 тыс. человек в час введена в эксплуатацию в 2023 году.

Также Максим Решетников осмотрел новый терминал аэропорта Новокузнецк, который был открыт в феврале этого года. Инвестиции в строительство превысили 10 млрд рублей. Новый аэровокзал, будучи воздушными воротами курорта Шерегеш, спроектирован и построен с учетом особенностей туристов. В сезон почти половина обслуживаемого багажа – это лыжи и сноуборды, поэтому здесь реализована уникальная система обработки горнолыжного снаряжения, которая позволяет без очередей регистрироваться с любым видом багажа на любой из стоек и самостоятельно отправлять свой инвентарь на комплектовку. С начала работы терминалом воспользовались более 60 тысяч пассажиров.

Фото: пресс-служба АПК