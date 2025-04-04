До 30 апреля включительно школьники Кузбасса смогут бесплатно посмотреть в кинотеатрах легендарные советские фильмы о Великой Отечественной войне «А зори здесь тихие», «Летят журавли», «Офицеры», «Белорусский вокзал», а также современные — «Битва за Севастополь» и «28 Панфиловцев». Кинопоказы пройдут в кинотеатрах «Юбилейный», Космос», «Риа Синема» (Кемерово) и «Эра» (Юрга).

Всероссийская акция «Кино Победы» приурочена к 80-летию Победы и проводится совместно Администрацией Президента Российской Федерации, Минкультуры и Минпросвещения России, Ассоциацией владельцев кинотеатров, Киноконцерном «Мосфильм», Госфильмофондом России и Центром кино.

Кроме того, в муниципальных кинозалах Кузбасса на протяжении юбилейного года проходят кинопоказы художественных и документальных фильмов, посвященных 80-летию Великой Победы. Более 50 тысяч зрителей уже посмотрели короткометражные фильмы, посвященные блокаде Ленинграда, представленные киностудией «Ленфильм», военно-патриотические фильмы об основных событиях Великой Отечественной войны. В рамках регионального проекта «Время героев» состоялся показ фильмов «Война и музыка», «Битва за Севастополь» и других картин.

Также Кузбасскино совместно с телекомпанией ТВ-Мост реализует проект «Герои давно отгремевшей войны», в рамках которого перед сеансами демонстрируются сюжеты телевизионного проекта «Гвардия Кузбасса». Региональные телеканалы «Известия-Кемерово» и «Продвижение» транслируют зрителям фильмы, созданные Кузбасскино: «Мое детство — война», «Блокадный хлеб» и «Устин — укротитель тигров».

В апреле 2025 года в 80 муниципальных кинозалах Кузбасса пройдут показы художественных патриотических фильмов: 8-9 апреля — «Часы для Веры»; 10-16 апреля — «Отряд Светлячков»; 24 апреля — «Наследники Победы».

В мае бесплатные показы пройдут в рамках V Майского фестиваля правильного кино, Фестиваля мультфильмов военных лет, организованного совместно с киностудией «Союзмультфильм», единого кинодня «Кино под открытым небом».