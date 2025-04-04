С таким предложением выступили участники детского форума “Сила гор. Шерегеш. Дети”.

“Было бы здорово, если бы губернаторы, главы городов, депутаты летом этого года сходили с юными туристами в поход. А по итогам можно будет сделать фотовыставку”, – сказала выступавшая на пленарном заседании II Всероссийского горнолыжного форума “Сила. гор. Шерегеш” школьница из Таштагола.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк ответил согласием.

Кроме того, участники детского форума предложили уникальный региональный проект “Вершина воинской славы” распространить на всю Россию, чтобы горных вершин, названных в честь героев Великой Отечественной войны, было как можно больше. Кроме того, ребята выступили с инициативой установить особый статус для детских туристских групп, благодаря которому школьники смогут посещать на льготных условиях особые природные территории и туристические объекты.