Такие данные озвучила руководитель фонда Анна Цивилева на первом заседании новой комиссии Госсовета РФ по поддержке участников СВО.

Новый государственный орган создан 10 марта указом президента России Владимира Путина для поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей.

«Несмотря на различия в экономическом положении и возможностях регионов, нельзя допустить серьёзного разрыва в объёмах поддержки. Наша задача – обеспечить на всей территории России и для всех без исключения ветеранов СВО гарантированный единый базовый объём мер поддержки. И комиссия Госсовета должна стать площадкой для его выработки», — сказал секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

Он также подчеркнул, что комиссия создана не только на период СВО, она должна продолжать свою работу до тех пор, пока все вопросы ветеранов и их близких не будут решаться на системной основе, быстро и качественно. Алексей Дюмин особо отметил работу госфонда «Защитники Отечества».

«Фонд “Защитники Отечества” получает запросы напрямую от самих ветеранов и членов их семей. А комиссия Госсовета— это госструктура, которая будет обеспечивать бесшовное взаимодействие между профильными министерствами и ведомствами в связке с фондом», – подчеркнул секретарь Госсовета.

Председатель новой комиссии Госсовета Игорь Бабушкин доложил о порядке ее работы. Для эффективной организации деятельности комиссии создано три рабочие группы: по вопросам совершенствования мер социализации и жизнеустройства, по вопросам совершенствования медицинской и психологической (психотерапевтической) помощи, по вопросам межведомственного взаимодействия.

В конце июня комиссия планирует выйти на всероссийское совещание, чтобы отработать наиболее сложные вопросы. Выработанные предложения будут представлены в президиум Госсовета для принятия управленческих решений как на законодательном уровне, так и на уровне правительства России и регионов.