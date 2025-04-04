Предварительные итоги горнолыжного сезона 2024-2025 подвел Министр экономического развития России Максим Решетников. В этом сезоне, по данным Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса, горнолыжные курорты посетило порядка 8,3 млн туристов. По оценкам экспертов, лидерами по числу туристов традиционно являются горнолыжные курорты Краснодарского края, Северного Кавказа и кузбасский Шерегеш. Вместе с тем, растет популярность курортов на Сахалине, Камчатке и Алтае.

«Вместе с ростом внутреннего туризма растет и интерес к горнолыжному отдыху. В текущем зимнем сезоне наши курорты приняли почти 8,3 млн человек, это на четверть больше, чем в предыдущем году, это число туристов, разместившихся в гостиницах. Цифры по турпотоку больше, не все останавливаются в коллективных средствах размещения. Важна динамика. Мы нащупали точку роста, и очень важно, что рост по горнолыжным курортам идет повсеместно, по всей территории России», — сказал Министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Илья Середюк отметил, что количество участников форума значительно увеличилось: в 2024 году было 150 гостей, в 2025-м — около 600. На деловую программу собрались представители 22 горнолыжных курортов, в прошлом году их было 14. Глава региона отметил, что внутренний туризм становится приоритетной отраслью российской экономики.

«Наша цель — обозначить ключевые направления, которые помогут выполнить поручение Президента России Владимира Путина об удвоении до 2030 года внутреннего российского турпотока. Кузбасс обладает уникальными природно-климатическими возможностями, нам необходимо развивать неугольные сферы экономики. Благодаря поддержке Правительства России сегодня у нас есть возможности для стимулирования бизнеса, инвестирования в отраслевые проекты. Прежде всего это льготы, преференции в рамках особой экономической зоны «Горная Шория», которая создается в Кузбассе», — сказал Илья Середюк.

По итогам форума будет выпущена резолюция, содержащая рекомендации по обеспечению технологического суверенитета горнолыжной индустрии, всесезонной деятельности горнолыжных комплексов страны, адаптации лиц с ОВЗ на горнолыжных курортах, законодательные инициативы, а также рекомендации по развитию детского и семейного туризма на горнолыжных курортах Российской Федерации.