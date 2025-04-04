В Филармонии Кузбасса состоится спектакль в жанре психологического нуара под названием “Две драмы – две судьбы”.

В театральной постановке зрителей ожидает глубокое погружение в мир человеческих переживаний. Спектакль “Две драмы – две судьбы” (16+), который состоится 18 апреля в 18:30, представляет собой психологический нуар, сотканный из двух отдельных историй, объединенных темой одиночества и самопожертвования.

В центре внимания – молодая женщина, переживающая разрыв с любимым человеком. Она отказывается принять реальность и мучительно ждет телефонного звонка, который может принести как облегчение, так и окончательное разочарование. Ее роль исполняет Ольга Музыкова.

Вторая история рассказывает о музыканте, вынужденном аккомпанировать бездарной звезде мюзик-холла. Он мечтает о собственном звездном часе, но готов ли он пойти на все ради славы? Аккомпаниатора играет Андрей Полещиков.

В основе спектакля – моноопера Пуленка “Голос человеческий” и драма-монолог Митуа “Аккомпаниатор”. Постановщики органично сплели эти две истории, подчеркивая общие мотивы.

Зрители станут свидетелями внутренней борьбы героев, их страстей и чувств, столкнувшись с вопросами о реальности прошлого и возможности будущего. И возможно они смогут найти ответы на эти вопросы, следя за непростыми судьбами персонажей.