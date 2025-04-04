Бригада Андрея Ступникова первой в «СУЭК-Кузбасс» добыла миллион тонн угля

Очистная бригада Андрея Ступникова шахты имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» выдала на-гора миллион тонн угля с начала года. Этот коллектив стал первым в Компании, достигшим такого рубежа добычи.

Очистная бригада работает в лаве № 52-15 с вынимаемой мощностью пласта 4,2 метра, марка угля ДГ. Общая длина забойной части 400 метров. Очистной забой оснащен 232 секциями крепи. Из них 111 секций необходимого типоразмера были приобретены в рамках инвестиционного проекта «Поддержание проектной мощности шахты им. В.Д. Ялевского». Эта крепь соответствуют всем необходимым требованиям безопасности – секции оснащены дистанционным управлением с беспроводной системой мониторинга давления в стойках. Это повышает надежность работы очистного оборудования и, соответственно, позволяет эффективно отрабатывать лаву-гигант. В лавный комплект также входит новый высокопроизводительный очистной комбайн.

Отработка данной лавы с общими запасами угля более десяти миллионов тонн ведется с прошлого года. По его итогам на-гора было выдано почти 2,6 миллиона тонн угля. В текущем году лучший результат производительности достигнут в марте – добыто 380 тыс. тонн, в том числе 60 тыс. тонн сверхпланово. Запасов в лаве № 52-15 остается еще 6,7 миллионов, что позволяет коллективу стабильно работать до конца года.

По уровню производительности шахта имени В.Д. Ялевского прочно входит в число лидеров угольной отрасли. Суммарные запасы угля на шахте составляют более 350 миллионов тонн. Для эффективного наращивания темпов производительности на предприятии планируется введение пневмотранспорта. Также для работников шахты строится новый административно-бытовой комбинат.

Отметим также успешную работу бригады Кирилла Куксова шахты «Комсомолец». Этот коллектив чаще всех становился в текущем году победителем Дней повышенной добычи.

Напомним, начиная с февраля, в Компании проходит Трудовая вахта Победы. Все свои производственные достижения горняки посвящают памяти погибших на фронтах и работающих в тылу во время Великой Отечественной войны.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

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