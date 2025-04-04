Губернаторский оркестр представит «Легенды Куршской косы»

23 апреля в 18:30 Губернаторский оркестр русских народных инструментов приглашает юных и взрослых слушателей (6+) на музыкальное путешествие по Куршской косе в программе «Легенды Куршской косы».

Концерт представит авторскую программу современного композитора, виртуоза и мультиинструменталиста Дмитрия Кошелева, вдохновленную уникальной природой и мистическими преданиями этого удивительного места.

Танцующий Лес, Гора Ведьм, Странствующие Дюны – эти загадочные места Куршской косы, узкой полоски земли между Балтийским морем и Куршским заливом, оживут в восьми музыкальных сказках Кошелева. Зрители услышат отголоски легенд о викингах и балтах, о борьбе пруссов и куршей с немецкими завоевателями, а также истории о блуждающих дюнах, поглощавших рыбацкие деревни.

Одна из пьес, «Странствующие Дюны», была удостоена приза на I Всероссийском конкурсе Академии симфонической музыки в 2022 году.

В концерте примет участие сам Дмитрий Кошелев, член Союза композиторов России, дирижёр, аранжировщик, аккордеонист-виртуоз, мультиинструменталист и автор музыки к фильмам и спектаклям. Кузбасские зрители уже знакомы с творчеством Кошелева по предыдущим концертам Губернаторского оркестра, который неоднократно включал его произведения в свой репертуар. Некоторые из них написаны специально для народного оркестра филармонии Кузбасса, что свидетельствует о плодотворном сотрудничестве и стремлении коллектива к ярким экспериментам в разных жанрах и стилях.

Зрителей ждут премьеры новых произведений, часть из которых представит сам композитор, встав за дирижёрский пульт.

Проект реализуется в рамках творческой лаборатории «Композиторы России – филармонии Кузбасса».