В «СУЭК-Кузбасс» прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», посвященная 80-летию Победы, прошла в многофункциональном центре «Горняк». За звание самой эрудированной команды сразились более семидесяти человек.

В первой игре сезона 2025 участие приняли 12 команд. В их состав вошли студенты Киселевского горного техникума, Беловского политехнический техникума, Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевского горнотехнических техникумов, Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева и его филиала в городе Прокопьевск, а также ученики инженерных классов гимназии №18, лицея №4, воспитанники Центра талантов Фонда Мельниченко (Ленинск-Кузнецкий) и молодые специалисты АО «СУЭК-Кузбасс».

По традиции игроки состязались в спортивном формате популярной игры, предполагающем, что все участники за минуту одновременно отвечают на один и тот же вопрос, после чего отдают организаторам бланки с вариантами ответов. Выигрывает команда, ответившая верно наибольшее количество вопросов.

Для многих участников игра «Что? Где? Когда?» была знакома по одноименной телепередаче, выходящей в эфире «Первого канала». Но вопросы, связанные с историей нашей страны, заставили гостей задуматься и потратить на ответы чуть больше времени, чем обычно.

На первый тестовый вопрос игроки ответили верно почти одновременно, а вот в дальнейшем развернулась активная борьба за чемпионские титулы. Поэтапно вспоминая периоды военных и послевоенных лет, участники шли к победе.

-Тема игры действительно важная, а некоторые ответы на вопросы открыли мне много нового, – говорит студент Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума Артем Мезенцев. – Считаю, что такие встречи необходимы, ведь они дают возможность познакомиться и пообщаться с работниками «СУЭК-Кузбасс». А также позволяют оценить масштаб проводимых в Компании корпоративных мероприятий, что определённо может повлиять на выбор будущего места работы.

После первых десяти раундов были объявлены промежуточные результаты, и сразу же стало понятно, кто однозначно вошел в тройку призёров.

По итогу все команды показали высший класс, но успех в финале сопутствовал только трем. Почетное первое место досталось команде студентов Беловского политехнического техникума. Второе место заняли ребята Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (Прокопьевский филиал).Третьими стали студенты Кемеровского горнотехнического техникума.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс».

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