В «СУЭК-Кузбасс» прошел волейбольный турнир, посвященный 80-летию Победы

В Многофункциональном центре «Горняк» состоялся волейбольный турнир среди работников предприятий АО «СУЭК-Кузбасс», посвященный 80-летию Победы.

Участие в турнире приняли 9 сборных команд от 13 предприятий. Такой регламент позволил уровнять силы и большинство встреч прошло в равной борьбе.

По итогу победителем стала команда Шахтоуправления имени А.Д. Рубана, в состав которой вошли представители шахты имени 7 Ноября. Один из них – подземный электрослесарь Антон Вербняк.

– Волейболом увлекаюсь с детства, – говорит Антон. – В родном селе Шабаново постоянно играл за сборную школы. Во время обучения в Ленинск-Кузнецком горнотехническом техникуме вошел в состав студенческой сборной. Пришел работать на шахту, и тоже позвали играть уже за предприятие. Два года подряд участвовал в «Играх Титанов». В прошлом году в волейболе нам совсем чуть-чуть не хватило до выхода в полуфинал. В этом году обязательно постараемся стать призёрами.

Отметим также, что в 2025 году крепкая команда Шахтоуправления имени А.Д. Рубана стала победительницей XXII Зимней Спартакиады среди предприятий АО «СУЭК-Кузбасс».

Серебряный призер волейбольного турнира – команда Управления по профилактике и рекультивации. «Бронза» – у сборной Управления дегазации и утилизации метана и ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ». Команды-призеры награждены кубками, медалями и грамотами.

– Одна из задач нынешнего турнира – выявить способных спортсменов и пригласить их в общую сборную Компании. Ведь мы начинаем усиленную подготовку к предстоящей в июле корпоративной Спартакиаде «Игры титанов». До этого планируем провести несколько товарищеских спарринг-игр с сильными командами из города Кемерово, чтобы лучше понять наши возможности и проработать слабые места, – подчеркивает тренер МФЦ «Горняк» Никита Собора.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс».

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