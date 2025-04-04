Сегодня на второй в этом сезоне субботник, которые проходят по поручению губернатора Ильи Середюка, вышли более 108 тысяч жителей всех муниципалитетов региона. Кузбассовцы наводили весенний лоск в скверах и парках, приводили в порядок мемориалы воинов-героев, убирали остатки зимних антигололедных материалов с тротуаров и дорог.

В Кемерове сотрудники учреждений и предприятий, а также студенты, школьники, представители совета ветеранов, активисты ТОС и все неравнодушные жители убирали мусор, рыхлили оставшийся снег, собирали прошлогоднюю листву и сухие ветки. В преддверии 80-летия Победы большое внимание уделено памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной. Горожане приводят в порядок территории около памятников, скульптурных композиций, моют мемориалы.

В Новокузнецке большая уборка сегодня состоялась в парке у Дворца имени Маяковского в Орджоникидзевском районе города. В Центральном районе города представители администрации, работники культуры и образования, ветераны Новокузнецкого Совета ветеранов и Евраза, студенты и школьники привели в порядок улицы Франкфурта, Тольятти, Грдины, Дружбы, Кирова (от Драмтеатра до кольца «Дом Быта»), сквер Кузнецова.