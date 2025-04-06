Кемеровский телеканал «Кузбасс Первый» анонсировал прямую трансляцию всех матчей волейбольного клуба «Кузбасс» в рамках предварительного этапа Кубка России. Зрители смогут увидеть три ключевые встречи команды с соперниками из Тюмени, Ярославля и Красноярска.

6 апреля (воскресенье), 19:00: «Кузбасс» – «Тюмень»

7 апреля (понедельник), 19:00: «Кузбасс» – «Ярославич»

8 апреля (вторник), 19:00: «Кузбасс» – «Енисей»

Эти матчи обещают стать настоящими спортивными баталиями, ведь команда «Кузбасс» продолжает борьбу за лидерство в российском волейболе.