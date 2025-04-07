Центр создан в Прокопьевске на базе детского сада №10 «Аленький цветочек». В дошкольном учреждении реализуется парциальная образовательная программа раннегофизического развития детей, занимаясь по которой дошкольники развивают базовые физические качества: координацию, ловкость, быстроту, силу, гибкость. Более 200 детей обучаются степ-аэробике, спортивным играм, хореографии, готовятся к выполнению нормативов ВФСК «ГТО». В детском саду работает шахматная студия, есть оснащенная спортивная площадка на открытом воздухе.

В рамках проекта проходит автоматизированная оценка способностей ребят к занятиям тем или инымвидом спорта. Тестирование на аппаратно-программном комплексе «Стань чемпионом» проводят специалисты Центра спортивной подготовки сборных команд Кузбасса. Оцениваются психофизиологические и функциональные возможности организма – всего более 150 показателей. Это помогает дошколятам и их родителямопределится с видом спорта. В церемонии открытия центра раннего физического развития детей приняли участие почетные гости:

Бусыгин Сергей Юрьевич, директор Центра спортивной подготовки сборных команд Кузбасса, депутатПарламента Кузбасса, Сергеева Олеся Валижановна, заместитель Главы города Прокопьевска по социальным вопросам, Старченко Максим Викторович, и.о. начальника управления образования г. Прокопьевска, Шевалдин Александр Викторович, начальник управления по физической культуре, спорту имолодежной политике г. Прокопьевска. Проект реализуется Министерством физической культуры и спорта Кузбасса и Министерством образования Кузбасса.

Такие центры раннего физического развития детей будут открываться и дальше в других территориях региона. На 15 мая 2025 года запланировано открытие Центра раннего физического развития детей в г. Мариинске.