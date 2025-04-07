Знакомство молодежи Сибирского и Уральского федеральных округов с достопримечательностями Кузбасса было организовано в рамках программы «Жить и создавать в России» Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который является частью национального проекта «Молодежь и дети». Маршрут проходил через духовные, исторические, природные и туристические локации Гурьевского округа.

«Ключевая миссия похода — почувствовать жизнь. Каждый должен в рамках этого путешествия переосмыслить взгляды на свою студенческую деятельность. Это станет пиковой точкой в содержательной части первого модуля образовательной программы «Жить и создавать в России», — отметил руководитель образовательной программы «Жить и создавать в России» Яков Чернышев.

Стартовала экскурсия со Святого источника Матроны Московской в Гурьевске. В комплекс входит: часовня, иконная лавка, купель, комнаты для переодевания, колодец, беседки, мост и другие объекты. Весь ансамбль построен из дерева, в традициях старины.

Далее гости округа прошли сквозь «Радужный каньон», который представляет собой пробитую в скале траншею для прокладки железнодорожного полотна. Радужным он стал называться из-за цвета обнаженных скальных пород: зеленые, бронзовые, желтые, красные переливающиеся оттенки скал создают сказочное зрелище.

По рельсам, которые были уложены в 30-х годах XX века, экскурсанты прошли через каньон до «Чертова моста» с каменными арками. На этом месте принято рассказывать различные легенды и мифы, связывающие мост с местным фольклором и мистикой.

Увидели студенты и Гавриловские пещеры — уникальный природный объект, представленный двумя пещерами, на дне которых расположены запасы красной глины и известняка.

Замкнул экскурсионный маршрут экокомплекс «Салаирские плесы», расположенный на берегу Гавриловского водохранилища. Он является частью экскурсионного маршрута «Найди свое золото», который занял 1-е место на Всероссийской туристской премии «Маршрут года — 2024». Здесь путешественников ждал обед и возможность еще больше узнать о Гурьевском округе.