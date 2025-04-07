По информации регионального минсельхоза, Кузбасс полностью может обеспечить потребности социальных учреждений такими видами продукции собственного производства, как хлеб и хлебобулочные изделия, картофель и овощи, молоко и кисломолочная продукция, яйцо. В целом доля закупок местного продовольствия для организации питания в школах, детсадах, больницах, интернатах составляет более 90% от общего объема заключенных контрактов.

«По тем наименованиям, которые в регионе производятся в необходимом объеме, долю закупок для наших социальных учреждений нужно довести до 100%. Потому что местные продукты — это гарантия качества и свежести, их не нужно везти через полстраны. Министрам, в подведомственных учреждениях которых организовано питание, нужно до 1 сентября вместе с минсельхозом проработать логистику, необходимые объемы и решить все проблемы с поставками и закупками местной продукции, которые есть на сегодняшний день», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Государственными и муниципальными организациями социального обслуживания населения Кузбасса с местными товаропроизводителями заключены контракты на 1 484 тонны продукции. В перечень закупаемых продуктов вошли молоко и молочные продукты, мясо (свинина, говядина, птица), яйцо, хлеб и хлебобулочные изделия, овощи и картофель, макароны, мука, сливочное масло, сыр. Доля продукции местных товаропроизводителей составляет 90,5% от общего объема закупок.

В системе образования Кузбасса более 1,5 тысячи учреждений организуют питание и закупают продукты. У местных производителей практически в полном объеме закупаются хлеб и хлебобулочные изделия, овощи, корнеплоды и бахчевые культуры, молоко, молочные продукты и яйцо. В связи с пожаром на производстве ООО «Содружество» (г. Топки), с которым работали многие образовательные организации, снизился процент приобретения сыра. По остальным группам товаров в 2025 году идет прирост закупок. На текущий момент учреждениями образования законтрактовано товаров на 843 млн рублей. 85% приобретенных продуктов — товары кузбасского производства.

Губернатор поручил заместителю председателю правительства Кузбасса — министру сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Андрею Ариткулову проработать варианты помощи топкинскому предприятию в восстановлении производства.

На сегодняшний день 57 медицинских организаций Кузбасса организуют питание на базе собственных пищеблоков. В первом квартале 2025 года более 90% овощей, капусты и картофеля, 72% молочной продукции и 100% хлебобулочных изделий были приобретены у кузбасских предприятий. Ежегодно растет доля закупок у местных производителей.