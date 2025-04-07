Из них: 60 км муниципальных дорог в рамках региональной субсидии, 84 км региональных дорог на средства областного бюджета, 70 км дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Намеченная на этот год работа по обновлению дорог Кузбасса станет частью шестилетнего плана дорожной деятельности, которую утвердило Правительство РФ на 2025-2030 гг.
«Горизонт планирования до шести лет расширен впервые. Уверен, что «шестилетка» позволит реализовывать проекты более эффективно, а также синхронизировать все задачи, которые стоят в рамках комплексного нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дорожный план нужен, чтобы все работало комплексно. Людям неважно, на чьем балансе находится дорога — федеральная она, региональная или муниципальная. Они хотят ездить по хорошим дорогам, быстро и безопасно», — подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин.