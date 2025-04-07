Из них: 60 км муниципальных дорог в рамках региональной субсидии, 84 км региональных дорог на средства областного бюджета, 70 км дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Намеченная на этот год работа по обновлению дорог Кузбасса станет частью шестилетнего плана дорожной деятельности, которую утвердило Правительство РФ на 2025-2030 гг.