На площадке Кемеровского государственного университета диктант написали 223 кузбассовца. Диктант читали сотрудники Театра для детей и молодежи — директор Григорий Забавин, главный режиссер и художественный руководитель Ирина Латынникова, ведущий актер Сергей Синицын, а также директор Концертного зала КемГУ Игорь Мизгирев и протоиерей, старший преподаватель КемГУ Евгений Сидорин.

Онлайн в «Тотальном диктанте» поучаствовали и 83 студента Новокузнецкого торгово-экономического техникума.

Акция «Тотальный диктант» — ежегодное международное мероприятие, которое привлекает тысячи людей со всего мира, желающих оценить свои знания русского языка. Целью диктанта является не только проверка навыков письма и знания правил русского языка, но и обмен опытом и знаниями среди участников.